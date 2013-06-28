إسعاف عدد من مصابي اشتباكات سيدي جابر

كتب : مروة مرسي الجمعة 28-06-2013 16:00

قال الدكتور عمرو نصر، مدير إسعاف الاسكندرية، إن سيارات الإسعاف أسعفت عددا من المصابين بطلقات خرطوش ورش، داخل السيارات بموقع الاشتباك بمنطقة سيدي جابر، ولم تقم بنقل أحد إلى المستشفيات الحكومية بعد رفضهم النقل.

فيما أضاف الدكتور إبراهيم الروبي، مدير طوارئ بالمديرية، أن المصابين يرفضون الإدلاء بأسمائهم لسيارات الإسعاف، أو نقلهم إلى مستشفيات الحكومية خوفا من الصحة أو إبلاغ الأمن كما يشيع بينهم.

وأوضح أن الصحة لم تحصر عدد المصابين حتى الآن، بسبب رفضهم النقل عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات الحكومية.