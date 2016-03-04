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الخطوط السعودية تفرض رسوم على اختيار المقاعد

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الخطوط السعودية تفرض رسوم على اختيار المقاعد الخطوط السعودية تفرض رسوم على اختيار المقاعد

وثق رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط أمس موافقته على فرض رسوم على الاختيار المسبق للمقاعد على متن الرحلات الداخلية وقال ” لامانع خطوة جيدة وموفقة “، إثر خطابا رفعه مدير ” الخطوط السعودية م. صالح الجاسر.

وبلغت نسبة الرسوم التي من المتوقع أن تطبقها قريبا على الرحلات الداخلية 50 ريال للاختيار المسبق للمقاعد الأمامية والمقاعد المقابلة لمخارج الطوارئ ، بينما 20 ريالا على الاختيار المسبق للمقاعد الجانبية “بجانب النوافذ والممر”.

ووفقاً لصحيفة “الرياض” تأتي هذه الخطوة من الخطوط السعودية في إطار برنامج التحول لرحلة السعودية sv2020 والمبادرات الخاصة بالمبيعات حسب ما ذكره م. الجاسر في خطابا وجهه إلى الرئيس العام لهيئة الطيران المدني.

وقال ” تعتزم السعودية استحداث رسوم للاختيار المسبق للمقاعد على الرحلات الداخلية على أن تكون على بعض المقاعد .

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