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حبس سيدة وزوجها تورطا فى مقتل ضابط قسم شرطة شبرا الخيمة

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حبس سيدة وزوجها تورطا فى مقتل ضابط قسم شرطة شبرا الخيمة حبس سيدة وزوجها تورطا فى مقتل ضابط قسم شرطة شبرا الخيمة
قرر المستشار أحمد هانى، مدير نيابة شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، حبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما فى واقعة استشهاد المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة، حال تواجده بدائرة الزاوية الحمراء، أثناء القبض على أحد المطلوبين أمنياً، كما أمر باستعجال تحريات الأمن الوطنى وتقرير الطب الشرعى حول الواقعة .

من جانبه، أكد مصدر قضائى، أن المتهمين هما والدا أحد أفراد التشكيل العصابى الهارب من تنفيذ عدد من الأحكام الصادرة ضدهم، مشيرا إلى أنهما كانا يقومان بالتستر وتهريب عدد من أفراد التشكيل العصابى من أيدى الأجهزة الأمنية .


>النيابة تأمر بتشريح جثمان رئيس مباحث شبرا الخيمة وتصرح بدفنه
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بالفيديو والصور..محافظ القليوبية ومدير الأمن يشاركان فى تشييع جنازة الشهيد مصطفى لطفى

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