مصرع 5 من أسرة واحدة ونجاة الأب فى حادث تصادم بالبحيرة

لقيت، قبل قليل، ربة منزل وأبناءها الـ4 مصرعهم وأصيب زوجها جراء وقوع حادث تصادم على الطريق الدولى الساحلى دائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (س م و 6185) قيادة "يوسف محمد عز العرب" 49 سنة موظف، بالطريق الدولى الساحلى وأثناء محاولة الدوران من إحدى الفتحات اصطدمت به السيارة رقم (س ج ب 6254 ملاكى) من الخلف فتوالى الاصطدام من سيارة أخرى نقل بمقطورة كانت تسير فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى ووفاة زوجته "أميرة عبد الرازق عبد السميع" 36 سنة ربة منزل وأولادهما "فارس، وجاسر، وياسين، وسيف الدين"، تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام.

مصرع شخص وإصابة أخرين فى حادث تصادم بالبحيرة