لاعب مانشستر يونايتد السابق: دار الأيتام كانت أفضل من الانتقال لأولد ترافورد

صرح البرتغالي تياجو مانويل دياز كوريا الشهير بـ"بيبي" لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه كان يفضل البقاء في دار الأيتام التي يعيش بها عوضا عن الانتقال لمسرح الأحلام أولد ترافورد ملعب الفريق الإنجليزي.

وكان الجناح البرتغالي قد انتقل لمانشستر عام 2010 وتحولت حياته في فترة قصيرة من العيش في مخيم للمشردين إلى العيش في إنجلترا، كما اعترف بيبي أنه لم يحب لعب كرة القدم من الأساس قبل الانتقال ليونايتد.

بيبي البالغ من العمر 25 عاما قال:"أمضيت 8 سنوات في دار الأيتام لم أحب فيها الكرة لكن أصدقائي أرادوا اللعب ولم يكن لدي خيار سوى الاشتراك معهم".

وعن انتقاله ليونايتد قال الجناح البرتغالي:"في البداية ظننت أنها مزحة لكنها لم تكن كذلك وكان اهتمام يونايتد حقيقيا ورأيت أنها فرصة لن تتكرر".

وأكمل"أتذكر وجودي على دكة البدلاء عندما أمرني السير أليكس فيرجسون بالقيام بعمليات الإحماء تسمرت في مكاني لثوان قبل أن أدرك ما علي فعله".

بيبي نشأ في شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة وأقنعه أصدقائه أن يمثل بلاده في كأس العالم للمشردين ووافق وتألق في البطولة ليعرض عليه نادي إستريلا دي أمادورا الذي يلعب في الدرجة الثالثة البرتغالية الانضمام له. ووافق بيبي ومن هنا بدأت رحلته مع كرة القدم.

يقول بيبي:"طلبوا مني أن ألعب في كأس العالم للمشردين ووافقت لأنني ظننت الأمر سيكون لطيفا. كانت مجرد مزحة لكنني سجلت 40 هدفا في 6 مباريات وتصدرت هدافي البطولة".

لم أرغب في التوقيع مع أي ناد لأنني لم أكن أود ترك دار الأيتام التي أعيش بها. كان من الصعب علي أن أغادرها ولكنني كنت أعود للنوم بها كلما أمكنني."

بيبي انتقل من إستريلا لفيتوريا جيمارايش قبل أن يُفعل مانشستر يونايتد الشرط الجزائي في عقده بعدها بـ5 أسابيع فقط بالرغم من اعتراف السير أليكس بأنه لم يشاهده يلعب مطلقا.

وانضم البرتغالي بقيمة 7.4 مليون جنيه إسترليني، ويعد من أسوأ صفقات فيرجسون إذ بحسابات رقمية فإنه كلف الفريق 165 ألف جنيه إسترليني لكل دقيقة لعب شارك بها.

وانتقل بيبي لبنفيكا من مانشستر بعد 4 سنوات لم يبدأ خلالها سوى مباراتين في الدوري الإنجليزي ويلعب حاليا على سبيل الإعارة لرايو فاليكانو الإسباني.

ويصر بيبي على أنه لا يشعر بالندم على الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد بالرغم من كونه أصبح مثار سخرية مشجعي الفريق إذ يقول:"في يونايتد عرفت كيف أكون رجلا وكل ما تعلمته هناك أطبقه حتى الآن في حياتي".