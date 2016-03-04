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مقتل قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى

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مقتل قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى مقتل قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى

> لقى قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعه، جراء انفجار لغم أرضى بأحد المنازل بمحور الهوارى بمدينة بنغازى.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القائد الميدانى وأحد معلمى مدرسة الصاعقة والمظلات أسامة احباره قتل جراء انفجار لغم أرضى بأحد المنازل بمحور الهوارى ببنغازي، لافتا إلى أن جثمان الشهيد نقل لمستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعى للتصريح بدفنه.

وأضاف الزوى أن عناصر الهندسة العسكرية تقوم بتفكيك كافة الألغام المزروعة بالمناطق المحررة من قبل الجيش الليبى.
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