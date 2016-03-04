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ستيفان دى ميستورا: مستقبل الأسد يجب أن يقرره الشعب السورى

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ستيفان دى ميستورا: مستقبل الأسد يجب أن يقرره الشعب السورى ستيفان دى ميستورا: مستقبل الأسد يجب أن يقرره الشعب السورى

>أكد المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، الجمعة أن مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد، يجب أن يقرره السوريون أنفسهم، لا الأجانب.

وتساءل دى ميستورا، فى تصريحات اوردتها قناة العربية الاخبارية "ألا يمكننا أن نترك السوريين ليقرروا ذلك فى الواقع؟ لماذا يجب أن نقول مسبقا ما الذى يجب على السوريين فعله طالما أن لديهم الحرية والفرصة لعمل ذلك؟".

وقال دى ميستورا إن 242 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية دخلت، خلال الأيام العشرة الماضية، إلى سبع من 18 منطقة محاصرة، و115 ألف شخص تلقوا مساعدات إنسانية، مشددا فى الوقت ذاته على أن هذا لا يزال غير كاف.

وأشار المبعوث الأممى إلى أنه لا يزال متفائلا بشأن الهدنة، التى دخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، رغم استمرار الانتهاكات.
>وأكد دى ميستورا ، أيضا ، أن أربعة أشخاص قتلوا أمس الخميس، وهذا أمر محزن جدا، مشددا على أن أعداد الذين كانوا يموتون قبل أسبوعين فقط كانت تصل إلى 120 يوميا.
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