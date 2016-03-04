صور | «ريسكس البريطانية» تنتهي من مراجعة الإجراءات الأمنية بمطار مرسى علم

قال محمد طمان مدير العلاقات العامة بمطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، إن فريق عمل شركة “رسيكس” الإنجليزية، اختتم فاعليات زيارته للمطار، بعد عدة أيام من التفقد، قام خلالها أعضاء اللجنة بتفقد كافة الإدارات داخل المطار، والإجراءات الأمنية المتبعة للركاب والطائرات.

وأعلنت اللجنة أنها سوف تقوم برفع التقرير النهائى إلى وزير الطيران المدنى، والذى سيتضمن تقييم اللجنة للوضع الأمنى بمطارات مرسى علم، وشرم الشيخ والقاهرة، طبقًا للتعاقد المبرم بين وزارة الطيران والشركة الإنجليزية.

يذكر أن شركة “إيماك مرسى علم”، هى التى تتولى إدارة مطار مرسى علم، وهى إحدى شركات مجموعة الخرافي في مصر.