نانسى عجرم: أستعد لتصوير إعلان تليفزيونى بمصر لدعم السياحة

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن أعمالها المقبلة حيث قالت أنها تستعد لتصوير فيديو كليب، وإعلان تليفزيوني بمصر الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت نانسي خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بفندق “كمبنسكي” أن الكليب والإعلان لصالح دعم السياحة بمصر.

> وكشفت الفنانة اللبنانية عن مدى حبها لمصر معربة عن سعادتها الغامرة عند العرض عليها ﻹقامة حفل بمصر.

وقالت نانسي:” أنا عمري ما أتأخر عن مصر في آي حاجه،. وأنا تحت أمرها فى آي وقت” .

يذكر أن الحفل مقام لصالح مهرجان زيادة للتسوق وتحت رعاية مؤسسه الأهرام للصحافة.

ومن المقرر أن تحيي نانسي حفل ختام مهرجان التسوق، مساء اليوم ، بالصالة المغطاة بالقاهرة.