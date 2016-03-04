حبس زوجة "كوريا" المتهم بقتل رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة 4 أيام

قرر المستشار أحمد هانى، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، حبس " شروق. ج"، زوجة المتهم الشهير بـ"كوريا"، لاتهامها بالتستر على مكان اختباء زوجها المتهم فى واقعة استشهاد المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة، حال تواجده بدائرة الزاوية الحمراء .

كانت النيابة أمرت بحبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما فى واقعة استشهاد المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة، حال تواجده بدائرة الزاوية الحمراء، أثناء القبض على أحد المطلوبين أمنياً، كما أمر باستعجال تحريات الأمن الوطنى وتقرير الطب الشرعى حول الواقعة، بالإضافة الى حبس زوجته " شروق. ج".

من جانبه، أكد مصدر قضائى، أن المتهمين هما والدى أحد أفراد التشكيل العصابى الهارب من تنفيذ عدد من الأحكام الصادره ضدهم، مشيراَ إلى أنهما كانا يقومان بعملية تهريب وتخبأة عدد من التشكيل العصابى من أيدى الأجهزة الأمنية .

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