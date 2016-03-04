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غداً| استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري

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غداً| استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري غداً| استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري

محمد ربيع الظواهري

تنظر غدا السبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الدكتور محمد الظواهرى على ذمة التحقيقات فى القضية 318 لسنة 2014 واتهامه بإنشاء تنظيم إرهابى

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد والمختصة بنظر قضايا الإرهاب أمرت بإخلاء سبيل الظواهرى طبقا لما نصت عليه المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت مجموعة من التدابير الاحترازية بديلا عن الحبس الاحتياطي وذلك على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر الفرجانى المحامى العام الأول فى اتهامه بالتورط فى تأسيس تنظيم الطائفة المنصورة المرتبط بتنظيم القاعدة .. مع اتخاذ التدابير الأزمة وقامت النيابة بالاستئناف على القرار .

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