مش بس فيتامينات وقوة وفسفور.. الجمبرى ألذ اختيار لزيادة الوزن

دهون الجمبرى المفيدة لزيادة الوزن

الجمبرى ملك المأكولات البحرية، ولطالما احتل مكانة مميزة من حيث الطعم والرائحة والفيتامينات والعناصر وحتى السعر، فالجمبرى من أفضل الخيارات للتمتع بصحة جيدة وجسم صحى.>وأوضح الدكتور صابر الغرباوى - استشارى علاج أمراض السمنة والنحافة - أن الجمبرى له الكثير من الفوائد لاحتوائه على نسبة عالية من الفسفور، وكذلك الفيتامينات والبروتين وهى عناصر تمد بالطاقة وتولد الشعور بالنشاط الشديد مثله مثل كل المأكولات البحرية المفيدة.

ونصح استشارى السمنة والنحافة من يعانون من النحافة بتناول الجمبرى، الذى يحوى نسب عالية من الدهون كنوع مميز من المأكولات البحرية، ويتميز عن غيره من المأكولات التى تساعد على التسمين، فى أنه يزيد من اكتساب الجسم للوزن بشكل صحى دون مخاطر محتملة، لأن دهونه غير ضارة ما يجعله وسيلة مثالية لهذه المهمة.

أكلات من الجمبرى لزيادة الوزن

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>والجمبرى يمكن تناوله مقليا وهى الطريقة الأفضل لزيادة الوزن، أو بطريقة صحية أكثر وهو تسويته فى بعض الزبد الفلاحى النقى والكثير من الثوم والخضراوات المفيدة، ويعد نوعا من التسالى الممتازة بين الوجبات، ويساعد على اكتساب المزيد من الكيلو جرامات، لأنه وجبة غير دسمة ولذيذة ومحببة للغاية، كما أن شوربة الجمبرى الغنية التى تحتوى على نسبة من اللبن والدقيق وبعض الثوم مفيدة للغاية لحل تلك المشكلة.

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