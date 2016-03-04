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روسيا: موسكو لم تتراجع عن افتتاح قنصلية بالغردقة رغم وقف رحلات الطيران إلى مصر

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روسيا: موسكو لم تتراجع عن افتتاح قنصلية بالغردقة رغم وقف رحلات الطيران إلى مصر روسيا: موسكو لم تتراجع عن افتتاح قنصلية بالغردقة رغم وقف رحلات الطيران إلى مصر

بوتين

صرح يفجيني إيفانوف، مدير الإدارة القنصلية في الخارجية الروسية، بأن روسيا لم تتراجع عن قرارها بافتتاح قنصلية لها في بمدينة الغردقة، على الرغم من وقف حركة الطيران إلى ، وعدم تواجد سياح روس في الغردقة في الوقت الراهن.

وذكر أن الروسية كانت قد أصدرت قراراً في نوفمبر الماضي يقضي بافتتاح قنصلية روسية في الغردقة، وأنها لم تتراجع عن هذا القرار.

وأضاف «إيفانوف»، في تصريحات لـ«ريا نوفوستي»، بأنه يجري في الوقت الراهن تنسيق المسائل الفنية مع السلطات المصرية فيما يخص عمل هذا الفرع للقنصلية الروسية في مصر.

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