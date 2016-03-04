روسيا: موسكو لم تتراجع عن افتتاح قنصلية بالغردقة رغم وقف رحلات الطيران إلى مصر

صرح يفجيني إيفانوف، مدير الإدارة القنصلية في الخارجية الروسية، بأن روسيا لم تتراجع عن قرارها بافتتاح قنصلية لها في بمدينة الغردقة، على الرغم من وقف حركة الطيران إلى مصر، وعدم تواجد سياح روس في الغردقة في الوقت الراهن.

وذكر أن الحكومة الروسية كانت قد أصدرت قراراً في نوفمبر الماضي يقضي بافتتاح قنصلية روسية في الغردقة، وأنها لم تتراجع عن هذا القرار.

وأضاف «إيفانوف»، في تصريحات لـ«ريا نوفوستي»، بأنه يجري في الوقت الراهن تنسيق المسائل الفنية مع السلطات المصرية فيما يخص عمل هذا الفرع للقنصلية الروسية في مصر.