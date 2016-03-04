ليبيا تعلن دعمها رسميا للمرشح المصرى لمنصب أمين عام الجامعة العربية

التقي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح قويدر، بمقر إقامته في مدينة القبة بشرق ليبيا وزير الخارجية الليبي محمد الهادي الدايري، حيث تباحثا بشأن رسالة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بمرشح مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للدكتور نبيل العربي، الأمين العام الحالي للجامعة.

وقال وزير الخارجية الليبى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشار عقيلة صالح قويدر أعطى إثر ذلك بصفته رئيس دولة ليبيا توجيهاته له كوزير للخارجية بدعم دولة ليبيا للمرشح المصرى كأمين عام لجامعة الدول العربية”.

> وتعد ليبيا بذلك الدولة الأولى التى تعلن رسميا دعمها للمرشح المصرى لمنصب أمين عام الجامعة العربية وهو مرشح ذو ثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد قد أكد مؤخرا أنه سيجري الإعلان عن اسم المرشح المصري خلال الأيام المقبلة عقب استكمال المشاورات اللازمة.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبت مجلس جامعة الدول العربية في دورته القادمة على المستوى الوزارية يوم الخميس القادم 10 مارس بمقر الجامعة بالقاهرة في المرشح المصرى لمنصب أمين عام الجامعة على خلفية اعتذار الأمين الحالي للجامعة الدكتور، نبيل العربي على الاستمرار في مهامه.