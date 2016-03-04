نائب الرئيس الأمريكي يبدأ جولته في الشرق الأوسط السبت القادم

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم السبت، في جولة تستمر خمسة أيام لكن من غير المتوقع أن تحدث خلالها انفراجة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، إن بايدن لن يقدم أي توصيات مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية لكنه سيركز على زيادة التعاون في عدد من القضايا من بينها القتال ضد تنظيم “داعش” والصراع السوري.

وستشمل الجولة الإمارات وإسرائيل والضفة الغربية والأردن، وأضاف البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي خلال الجولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

ووفقا للبيت الأبيض فإن بايدن سيلتقي أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان.