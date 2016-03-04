مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في مشاجرة بين عائلتين في القليوبية

شهدت قرية كفر أبو ذكرى لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، مشاجرة حادة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب النزاع على حد فاصل لقطعة أرض زراعية، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، أسفر عنها مصرع 4 وإصابة 7 أخرين.

على الفور انتقلت قوات الأمن، وتم فرض كردون أمني حول القرية لضبط الجناة ومنع تجدد الاشتباكات ووقوع ضحايا آخرين.

ودلت تحريات المباحث على أن المشاجرة وقعت بين «إ. س. ح» طرف أول، وطرف ثاني «ن. س. ع»، بسبب النزاع بينهم على حد فاصل لعدد 3 قيراط أرض زراعية بقرية كفر أبو ذكرى بمدينة بنها، مما أدى إلى قتل 4 أشخاص وإصابة كل من «ر. م. ع»، و«ش. م. ع»، و«ن. م. ع» و«ح. إ. ع» وجميعهم طرف واحد في المشاجرة مع الطرف الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.