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وكيله يُجيب.. هل طلب محمد إبراهيم الرحيل من الزمالك وحقيقة مفاوضات الأهلي

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وكيله يُجيب.. هل طلب محمد إبراهيم الرحيل من الزمالك وحقيقة مفاوضات الأهلي وكيله يُجيب.. هل طلب محمد إبراهيم الرحيل من الزمالك وحقيقة مفاوضات الأهلي

أجاب سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك على استفسارات (هل طلب اللاعب الرحيل عن الفريق بسبب قلة المشاركة؟).

وشارك محمد إبراهيم في 6 مباريات فقط هذا الموسم. مكتفيا بـ152 دقيقة بمسابقة الدوري المصري.

فهل طلب الرحيل من الزمالك؟ يُجيب وكيل اللاعب قائلا: "محمد إبراهيم ملتزم مع الزمالك ولا يتحدث كثيرا وخصوصا في وسط القلق الحالي بالنادي".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة دريم "ولكن عملي كوكيل للاعب يجعلني أضع حلول احتياطية تحسبا لأي ظروف".

وتابع "بالتأكيد أي لاعب كرة قدم يحزن لعدم المشاركة في المباريات ولكن محمد إبراهيم ليس من النوع الذي يصنع المشاكل. وكان لديه عروض في فترة الانتقالات ولكن الزمالك رفض رحيل اللاعب".

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم، أتم سالم محمد سالم حديثه قائلا: "لا أساس لتلك الأقاويل. لم يتحدث معي أي أحد".

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فيديو اليوم السابع