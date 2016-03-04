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تشكيل روما – صلاح أساسيا أمام فيورنتينا.. هل يعاقبهم؟

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تشكيل روما – صلاح أساسيا أمام فيورنتينا.. هل يعاقبهم؟ تشكيل روما – صلاح أساسيا أمام فيورنتينا.. هل يعاقبهم؟

حافظ لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما على خط هجومه الذي يتكون من محمد صلاح ودييجو بيروتي وستيفان الشعراوي وذلك في تشكيلته للقاء فيورنتينا.

ويستضيف روما منافسه فيورنتينا في ملعب الأوليمبيكو يوم الجمعة في إطار الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ويخوض فريق العاصمة الإيطالية المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف عن الفيولا الذي يحتل المركز الرابع.

وجاء تشكيل روما كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: أليساندرو فلورينزي- كوستاس مانولاس- أنطونيو روديجر- لوكاس دين

في الوسط: رادجا ناينجولان- ميراليم بيانيتش- سيدو كيتا

في الهجوم: محمد صلاح- دييجو بيروتي- ستيفان الشعراوي

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فيديو اليوم السابع