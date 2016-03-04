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المقاصة لـ في الجول: سمير عثمان ذكرياته سيئة معنا.. ودائما يميل للأهلي والزمالك أمامنا

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المقاصة لـ في الجول: سمير عثمان ذكرياته سيئة معنا.. ودائما يميل للأهلي والزمالك أمامنا المقاصة لـ في الجول: سمير عثمان ذكرياته سيئة معنا.. ودائما يميل للأهلي والزمالك أمامنا

لا يشعر مسؤولو مصر المقاصة بالتفاؤل حيال تعيين سمير محمود عثمان حكما لمباراة الفريق أمام الأهلي يوم السبت بل يجعلهم يشعرون بالقلق.

ويواجه المقاصة منافسه الأهلي يوم السبت في ملعب برج العرب في إطار الجولة 21 من الدوري المصري.

وتحدث وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة لـFilGoal.com قائلا:"نشعر بالقلق حيال تعيين سمير عثمان حكما لمباراتنا أمام الأهلي".

وأضاف"ذكرياته سيئة معنا فقد سبق وأدار لنا لقاء الموسم الماضي أمام الزمالك وخسرناه بنتيجة 3-1".

وأكمل مدير الكرة بالمقاصة"في ذلك اللقاء احتسب للزمالك هدفا من تسلل وأعطى لهم ركلة جزاء غير صحيحة، ولم يحتسب لنا ركلتي جزاء أيضا".

وأضاف"حتى صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أبدت قلقها من تعيينه حكما للمباراة بأنه خبر غير جيد بالنسبة لنا".

وأتم"أهواء هذا الحكم تميل دائما للأهلي والزمالك".

وردنا خبر سيء " سمير عثمان " حكماً لـ مباراتنا أمام الاهلي غداً " ربنا يستر"

Posted by Makasa SC on Friday, 4 March 2016

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