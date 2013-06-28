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بالصور: ديمة بيّاعة تحتفل بزفاف شقيقتها ومها المصري تبدو أصغر سناً!

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بالصور: ديمة بيّاعة تحتفل بزفاف شقيقتها ومها المصري تبدو أصغر سناً! بالصور: ديمة بيّاعة تحتفل بزفاف شقيقتها ومها المصري تبدو أصغر سناً!

احتفلت الفنّانة السوريّة مها المصري بزواج ابنتها "ريم"، في زفاف أقيمت مراسمه في مدينة دبي, بحضور شقيقة العروس النجمة ديمة بيّاعة، وصديقات العروس والفنّانة السوريّة ديمة الجندي.
ورغم أنّ الفنّانة السورية مها المصري تضع اللون الأسود كصورة شخصيّة لها على "فيس بوك" حداداً على أرواح الشهداء في سوريا، إلا أنّها وجدت فسحة أمل وفرح في زواج ابنتها, حيث كتبت لها تهنئة ومباركات على صفحتها الشخصيّة على "فيس بوك", وتمنّت لها زواجاً سعيداً.
وبدت أناقة الفنانتين مها المصري وابنتها ديمة بيّاعة لافتة, إذ ارتدتا فستانين أنيقين، طغت عليهما الألوان الفضيّة والذهبيّة, مع مكياج متميّز يُبرز جمالهما, لا سيّما بالنسبة إلى الفنّانة مها المصري التي بدت أصغر سناً, وأكثر شباباً.
وتُشارك الأم وابنتها في موسم دراما رمضان 2013، في مسلسل "حمام شامي" للمخرج مؤمن الملا، كذلك تشاركان في المسلسل الخليجي "بنات الديرة" للمخرج خالد قداح.

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