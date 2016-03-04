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بالفيديو| فتاة تحرر محضر في والدها ليتوقف عن إغتصابها !

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بالفيديو| فتاة تحرر محضر في والدها ليتوقف عن إغتصابها ! بالفيديو| فتاة تحرر محضر في والدها ليتوقف عن إغتصابها !

في حادثة يُدمي لها القلب قامت فتاة بتحرير محضر ضد والدها بسبب محاولاتة المتكررة للتحرش بها، و عند رفضها يعتدي عليها بالضرب المُبرح.

تقص سماح حكايتها في مقابلة لها مع الإعلامية مني عراقي في برنامجها انتباة المُذاع علي قناة المحور، حيث تقول أنها منذ 11 عام تُعاني من محاولات والدها المتكررة لإعتدائة عليها جنسيًا و عند رفضها كان يُكيل لها السباب و الضرب المُبرح.

حتي بعد علم والدتها بما يفعلة الاب تطلعت سماح إلي توقف معدوم الضمير عن فعلتة الشائنة ولكنة لم يتوقف، فلم تجد مفر غير الذهاب إلي القسم لتحرر محضر في نفسها تقول أنها قتلت أحد الاشخاص بإغراقة، ولكن مع إكتشاف الظابط لكذبها وعدها بحمايتها و مساعدتها.

فأرسلها لتعيش مع عائلة و لكن مع توفي رب الأسرة تعرضت إلي مضايقات من أبنائة حتي تركت البيت، وبعودتها لبيت أهلها عاد الاب لمحاولاتة مرة أخري، فحررت سماح محضر تتهم فية الاب بمحاولاتة للتحرش بها.

تنازلت سماح عن المحضر بعد وعد أبيها بالتوقف عن محاولاتة، ولكن بمجرد تنازلها عن المحضر عاد أسوأ من السابق حتي قررت الذهاب إلي القسم مرة أخري لتطلب منهم المساعدة في ايجاد سكن وعمل هروبًا من الجحيم.

بالفعل قام وكيل النيابة ويدعي أحمد طلبة بمساعدة الفتاة علي إيجاد عمل و سكن في أحد الفنادق لتنجو من جحيم والدها.

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