حوار في الجول – هاني سعيد يتحدث عن: هدف المقاصة.. المنتخب وأفضل اللاعبين في مصر

لماذا لا ينضم هاني سعيد لمنتخب مصر رغم إنه أحد أهم أعمدة مصر المقاصة خلال الموسم الجاري؟ وما هو رأيه في لقاء نيجيريا؟ ومن هم أفضل اللاعبين في مصر حاليا؟

كل ذلك يجيب عنه لاعب مصر المقاصة ومنتخب مصر في حواره لـFilGoal.com.

وشارك هاني سعيد مع المقاصة في 17 مباراة خلال الموسم الجاري في الدوري المصري من أصل 20 خاضها الفريق وساهم في احتلاله المركز الرابع.

وكل ما يلي على لسان هاني سعيد.

"أعتقد أن هناك اتجاه في المنتخب لعدم ضم لاعبين فوق السن ولكن الأمر ليس في حساباتي فأنا خضت الكثير من المباريات مع المنتخب".

"الآن أنا أصب كامل تركيزي مع المقاصة ونحن نسير بخطى ثابتة وهدفنا هو احتلال مركز أعلى من الرابع الذي حققناه الموسم الماضي في الدوري وبلوغ دور المجموعات بالكونفدرالية".

"انضمام عصام الحضري للمنتخب لا يمكن مقارتنه بوضعي مع المنتخب فهو حارس مرمى ومركزه لا يخضع لقوانين العمر".

"هذا بالإضافة لأن إصابة شريف إكرامي لعبت دورا كبيرا في انضمام الحضري للمنتخب مرة أخرى".

"بشكل عام أرى أن الحضري يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة وكان لا بد من تواجده مع المنتخب حاليا لأننا مقبلبين على فترة صعبة".

"سنواجه فرق صعبة في إفريقيا ولا بد أن يتضمن المنتخب العديد من عناصر الخبرة مثل الحضري وحسام غالي وأعتقد أن الثنائي سيصنع الفارق بخبراتهم الواسعة في مثل تلك المباريات".

"فالمنتخب لم يخض مباراة قوية حتى الآن والقادم أصعب مثل لقاء نيجيريا".

"تحقيق نتيجة إيجابية أمام نيجيريا في لقاء الذهاب سيريحنا كثيرا ويضمن لنا التأهل لأمم إفريقيا بشكل كبير".

أفضل اللاعبين في مصر

"أفضل لاعب في خط الوسط حاليا في مصر؟ سأختار لاعبين هما حسام غالي وعمر جابر".

"أما أفضل مهاجم فهو أحمد رؤوف فهو يقدم مباريات جيدة ويسجل أهدافا مؤثرة ومهاجم متميز".

"بالنسبة للمدافعين فعلي جبر كان أفضل لاعب في ذلك المركز الموسم الماضي ولكنه حاليا لم يكن كما كان".

"وحتى الآن لا يوجد مدافع في مصر نستطيع أن نطلق عليه وائل جمعة الجديد".

"لكن حاليا محمود فتح الله يسير بشكل جيد ويسجل الأهداف ويستحق التواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة".