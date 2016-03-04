ضبط 57 قضية تموين فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطرى، اليوم الجمعة، من تحرير 57 قضية تموينية ومخالفة، وذلك خلال حملة مكبرة لمباحث التموين فى إطار خطة المديرية وجهودها المستمرة لمواجهة واستهداف جميع صور الجريمة، وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، ومن ضمنها ضبط المخالفات التموينية وضبط القائمين بإدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والمتاجرين فى السلع المدعمة.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير مباحث التموين يفيد قيام حملة مكبرة أسفرت نتائجها عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (57) قضية تموينية، ومنها القبض على "ا.م. ع" صاحبة مخبز بلدى ببندر ساحل سليم، ومقيمة بذات الناحية، لتصرفها فى 550 كيلو دقيق بلدى مدعم، وبيعه فى السوق السوداء، بقصد التربح المادى غير المشروع، تم تحرير المخالفات اللازمة، وجارى استكمال جميع الإجراءات القانونية واتخاذ اللازم.

- مباحث تموين أسيوط تحرر 102 قضية تموينية خلال يومين