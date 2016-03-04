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وفاة نزيل فى سجن جمصة العمومى مصابا بهبوط بالدورة الدموية

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وفاة نزيل فى سجن جمصة العمومى مصابا بهبوط بالدورة الدموية وفاة نزيل فى سجن جمصة العمومى مصابا بهبوط بالدورة الدموية
توفى أحد المحبوسين احتياطيا، بسجن جمصة فى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، بعد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بوفاة أحمد.ع 26 سنة، مسجون احتياطيا على ذمة القضية رقم 26077 جنح مدينة سيدى سالم، التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وكشف تقرير الطب الشرعى، أن النزيل توفى بهبوط فى الدورة الدموية، ولا يوجد أى شبهات جنائية حول وفاته، وأن الوفاة طبيعية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 107 إدارى قسم شرطة جمصة لسنة 2016، وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى ذويه، واستخراج تصريح الدفن.

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