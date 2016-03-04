أخبار السعودية اليوم.. السعودية تطلب اقتراض 10 مليارات دولار من بنوك عالمية

ركزت أخبار السعودية اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، لأول مرة منذ عقود تطلب المملكة العربية السعودية اقتراض مبلغ 10 مليارات دولار من بنوك عالمية، بسبب مرورها بأزمة اقتصادية، أحدثت خللا فى ميزانية الدولة العامة.

وقال موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المملكة صدمت الأوساط الاقتصادية بهذا الخبر، والذى سيكون له مردود كبير على الاقتصاد العالمى، معللة الأمر، برغبتها فى تخفيف الضغط على السيولة المحلية، حيث طلبت مؤسسة النقد العربى السعودى (المصرف المركزى) من مجموعة من البنوك العالمية دراسة إمدادها بقرض دولى كبير تبلغ قيمته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار.

ويأتى هذا الطلب فيما سجلت الرياض عجزا قياسيا فى موازنتها العامة بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضى، وتعكس الدعوة الضغوط المتزايدة على المالية العامة فى أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم فى أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية.

ومن اخبار السعودية اليوم، تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط كمية كبيرة من مخدر "زانكس" بحوزة راكبين أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اشتبهت الخدمة المعينة على أجهزة الكشف عن الحقائب فى راكبين، وبفتح حقائبهما عثر بداخلها على 5 كيلو جرامات من عقار زانكس المخدر، وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، بتحرير محضر للراكبين، وعرضهما على النيابة.

- ضبط راكبين بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب 5 كيلو من عقار زانكس للسعودية