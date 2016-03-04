أمن القليوبية يواصل فرض سيطرته على شبين القناطر لضبط قتلة ضباط الخانكة

واصلت أجهزة الأمن بالقليوبية فرض سيطرتها حول مداخل ومخارج منطقة منطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر بحثا عن المتهمين في واقعتي مذبحة أفراد الشرطة بالخانكة ومقتل رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة المقدم مصطفي لطفي بهدف قطع أي إمداد أو تموين للعناصر الإجرامية التي تختبئ وسط الزراعات الوعرة بالمنطقة.

وقال اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إن قوات العمليات الخاصة انتشرت على أطراف قرى المثلث الذهبي والبؤر الإجرامية بالخانكة وسط تكثيف أمني غير مسبوق تقوم به القوات لتطهير بؤرة الدكش وعصابته تماما وضبط جميع العناصر الخارجة عن القانون.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن تجرى عمليات بحث وسط الزراعات وحدائق الموالح التي شهدت المواجهات للبحث عن جثث أي من الجناة بعد المواجهات التى دارات هناك، فيما لا يزال البحث جاريا عن “كوريا” زعيم التشكيل وأشقائه والمتهمين بقتل الشهيد المقدم خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار اختبائه بالزاوية الحمراء، مؤكدا أنه تم ضبط عشرات المسجلين وأرباب السوابق المطلوبين في قضايا عدة وجارى استجوابهم بواسطة البحث الجنائى.