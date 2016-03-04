الزمالك: شئنا أم أبينا مرتضى منصور مستمرا.. وهذا رسالتنا إلى الجميع

"شئنا أم أبينا مرتضى منصور مستمرا كرئيس لنادي الزمالك".. هكذا رد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الفريق على "الهجوم الذي يتعرض له الزمالك ورئيسه بصفة مستمرة الفترة الماضية".

وقال أحمد مرتضى منصور: "مرتضى منصور هو الزمالك الآن. هو رئيس النادي وسيستمر لنهاية مدته. شئنا أم أبينا هو كذلك".

وأضاف في تصريحات عبر قناة دريم "أطالب الجميع بمساندة ودعم الزمالك وهو الأهم".

وخرج أحمد مرتضى منصور ليؤكد بسعادة "بعض الأشخاص المنتمية إلى نادي الزمالك بهزيمة الفريق نظرا لخلافاتهم مع مرتضى منصور. (طالع التفاصيل)

رسالة إلى الجميع

ووجه عضو مجلس إدارة الزمالك رسالته إلى الجميع قائلا: "نحن واثقون في الجهاز الفني وفي لاعبي الزمالك. ولن نهدم الكيان بعد أي خسارة".

وتابع "على الجميع أن يطمئن. ماكليش هو المسؤول والمدير الفني سيصلح الأخطاء والزمالك (100 100). ما".

وأتم "نحن ننافس على 5 بطولات هذا الموسم. ولن نهدم للفريق لخسارة مباراة أو لقب".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 38 نقطة خلف الأهلي صاحب الـ44 نقطة ويستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد في الجولة الـ21 من الدوري المصري.