الأهلي: المجلس سيكمل مشواره دون الأعضاء الرافضين للتعيين حتى معرفة نتائج الطعن

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن الأعضاء الموافقين على التعيين سيكملون مشوارهم دون الرافضين حتى صدور حكم الطعن على حل المجلس.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت موعد صدور الحكم على طعن مجلس إدارة الأهلي على قرار حله إلى السابع والعشرين من شهر مارس الجاري.

ويرفض خمسة أعضاء من مجلس إدارة الأهلي قرار التعيين الذي صدر من قبل وزير الرياضة خالد عبد العزيز وهم أحمد سعيد نائب الرئيس وطاهر الشيخ وهشام العامري وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل.

وتحدث عبد الوهاب لقناة "دريم 2" قائلا:"لا يوجد أي خلافات مع الأعضاء الرافضين للتعين، الموضوع برمته عبارة عن اختلاف في وجهات النظر".

وأكمل"الأعضاء الموافقين على التعيين سيكملون المشوار وحدهم حتى صدور قرار المحكم على الطعن المقدم من قبلنا على قرار المجلس".