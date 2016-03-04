أستاذ كبد: فيروس بى يتحول إلى مزمن بنسبة 90% بالأطفال و5% فى الكبار

أكد الدكتور إيهاب عبد العاطى - أستاذ ورئيس وحدة أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة المنوفية فى تصريح لـ"اليوم السابع" - أن فيروس بى يمكن أن ينتقل إلى الطفل أثناء الولادة من الأم المصابة بالفيروس.

وقال الدكتور إيهاب عبد العاطى - على هامش مشاركته فى مؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى الذى يختتم فعالياته اليوم - إن فيروس بى يمثل نحو من 4 : 5% تقريبا فى مصر، والمشكلة فيه تكمن فى أن الأدوية الحالية لا تقضى عليه وتؤدى لدخوله مرحلة من الخمول فقط، ولذلك يحتاج المريض إلى علاج طوال حياته؛ مشيرا إلى أن فيروس بى ينتقل من خلال الدم ومكوناته والسرنجات والأدوات الجراحية الملوثة، كما ينتقل بشكل أسرع وأسهل عن فيروس سى فتكفى شكة بسيطة من إبرة ملوثة لنقل فيروس بى.

وأشار ورئيس وحدة أمراض الكبد والجهاز الهضمى إلى أن فيروس بى يمكن أن ينتقل للطفل من أمه أثناء ولادته إذا كانت حاملة للمرض، وهذا يحدث بنسبة تتراوح بين 70 : 90% إذا لم يأخذ الطفل تطعيم فيروس بى فور ولادته، ووجد أن 90% من الأطفال المصابين فيروس بى يتحول مرضهم إلى مزمن، وذلك لضعف مناعة الطفل الصغير، مع العلم أن إصابة الشخص البالغ بفيروس بى تتحول لمرض مزمن فى 5% فقط من الحالات، ولذلك يعد أخذ التطعيم بعد الولادة مباشرة مهم جدا وبالنسبة للحوامل يجب متابعتهن بدقة أثناء الحمل، وأخذ أدوية فيروس بى فى الثلاث شهور الأخيرة قبل الولادة إذا زادت نسبة الفيروس عن 100 ألفا، وذلك لمنع انتقال الفيروس إلى الطفل.

ولفت الدكتور إيهاب عبد العاطى إلى أنه يمكن علاج مرضى فيروس بى المصاحب لفيروس سى، وكما نعلم يعد علاج فيروس سى سهلا ومتاحا حاليا ونسبة نجاحه تصل أكثر من 95%، وبالنسبة لفيروس بى فنبدأ علاجه فقط إذا كان حدث تليف بالكبد أو ارتفاع الإنزيمات أو زيادة عدد الفيروس فى الدم أما فيروس بى الخامل فلا يتم علاجه، لأن الأدوية الموجودة حاليا لعلاج فيروس بى لا تقضى عليه بل تحوله إلى خامل.

وأكد رئيس وحدة أمراض الكبد والجهاز الهضمى: "فى حالة علاج فيروس سى يحدث نشاط لفيروس بى فى 60% من الحالات لأن المتعارف عليه أن وجود فيروس سى مع بى، يحد من نشاط فيروس بى، ولذلك عند علاج سى، يبدأ بى فى التكاثر والانتشار، وفى هذه الحالة يمكن علاج الفيروسين معا، ولا يحدث مضاعفات نتيجة تناول هذه الأدوية.

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