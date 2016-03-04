بالصور.. أهالى الغنيمية بإدفو يشيعون جثمان الملازم أول أحمد عبد الله

شيع منذ قليل الآلاف من أهالى الغنيمية وقرى مركز إدفو شمال أسوان، جثمان الشهيد ملازم أول أحمد عبد الله رزق إلى مثواه الأخير وسط هتافات الله أكبر.

وكان الملازم أول أحمد عبد الله يتلقى علاجه الأيام القليلة الماضية داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، على إثر إصابته فى عملية إرهابية بمدينة العريش بشمال سيناء.

وكان فى استقبال جثمان الشهيد بالمطار، اللواء محمد عاطف السكرتير العام لمحافظة أسوان، نائباً عن محافظ أسوان، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

- وصول جثمان الملازم أحمد عبدالله شهيد العريش لمطار أسوان الحربى