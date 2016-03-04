ضبط 2500 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى السويس

تمكنت مباحث التموين بمحافظة السويس برئاسة العقيد يوسف حمدين، اليوم الجمعة، من ضبط 2500 لتر سولار مدعم قبل تهريبه من المحافظة وبيعه بالسوق السوداء.

وكان رئيس مباحث التموين بالسويس، تلقى معلومات بقيام مجموعة من الأشخاص بتهريب كميات من السولار المدعم من المحافظة لبيعها بسوق السوداء.

وعلى الفور فرضت رجال مباحث التموين ومفتشا التموين خالد شحات ومحمد عبد الوهاب، كمينا بطريق السخنة – القطامية، وتم ضبط سيارة نقل وعلى متنها 2500 لتر من السولار المدعم قبل تهريبه لبيعه لأصحاب المحاجر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وسحب الرخص من سائق السيارة وجار العرض على النيابة.

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