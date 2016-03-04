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ننشر الصور الأولى لتصفية «هاشم مأمون» أخطر تاجر مخدرات بالشرقية وضبط متورط معه

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ننشر الصور الأولى لتصفية «هاشم مأمون» أخطر تاجر مخدرات بالشرقية وضبط متورط معه ننشر الصور الأولى لتصفية «هاشم مأمون» أخطر تاجر مخدرات بالشرقية وضبط متورط معه

صور المتهم الذي تم تصفيته

تنشر وكالة أنباء ONA، الصور الأولى للمتهمين المتورطين مع هاشم مأمون أخطر تاجر مخدرات بالشرقية والذي تم تصفيته.

وكانت قوة من مباحث منيالقمح بمديرية الشرقية بقيادة النقيب أحمد حسن والنقيب محمد فؤاد وإشراف الرائد رائد ربيع، تمكنت من تصفية هاشم مأمون أحد أخطر تجارة المخدرات على مستوى الجمهورية ، كما تم ضبط محمد الشافعي أخطر أحد العناصر الإجرامية وبحوزته بندقيتين .

يأتى هذا بعد أن قامت قوات الأمن بالمحافظة من شن حملة على قرية العاقولة بمنيا القمح منذ يومين.

وأصيب مخبر شرطة من قوة مباحث منيا القمح بالشرقية، أثناء الحملة بطلق نارى، وتم نقله لمستشفى منيا القمح العام وحالته مستقرة، وذلك أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة من مباحث منيا القمح، وهاشم مأمون.
> جدير بالذكر أنه سادت حالة من الارتياح الشديد بين أهالى منيا القمح فور علمهم بتصفية هاشم مأمون أخطر بلطجى عرفته منيا القمح والذى اتخذ العاقولة مع أشقاءه وكرًا للممارسة نشاطهم الإجرامى من تجارة المخدرات وقطع الطرق وسرقة المواطنين بالإكراه.

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