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تدشين أول بورصة للمحاصيل الزراعية بكفر الشيخ بتكلفة 50 مليون جنيه

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تدشين أول بورصة للمحاصيل الزراعية بكفر الشيخ بتكلفة 50 مليون جنيه تدشين أول بورصة للمحاصيل الزراعية بكفر الشيخ بتكلفة 50 مليون جنيه

دشن مجلس إدارة بورصة كفر الشيخ الزراعية الجديدة ، اليوم الجمعة ، بداية عمل البورصة رسميا ، بمركز الرياض بجوار بورصة الأسماك على رافد الطريق الدولى الساحلى.

وقال العضو المنتدب للبورصة هشام عبد العزيز إن الفكرة تم تنفيذها من خلال رأس مال بلغ ٥٠ مليون جنيه وعلى مساحة ٢٠ فدانا ، كمرحلة أولي ، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية بعدة مشروعات أخرى.

وقال على رجب نصار نقيب الفلاحين بكفر الشيخ خلال التدشين ” إن بورصة كفر الشيخ الزراعية ستساهم فى تسويق المحاصيل الزراعية للمزارعين وهى بمثابة إنقاذ حقيقى للفلاح المصرى على أرض محافظة كفر الشيخ”.

من جانبه ، أشار رئيس مجلس إدارة البورصة عبد المنعم جمعه الى أن هناك مشروعات سوف تقام بهذه البورصة فى المرحلة الثانية من تنفيذ هذا المشروع ، مثل إنشاء ثلاجات مجمدة ، ويكون بها أقسام لتخزين الخضروات واللحوم المجمدة على مساحة فدانين ، ومحطة فرز للخضروات والفواكه ، وكذا إقامة صوامع ومطحن خاص بالغلال ، تحت إشراف الدكتور خالد حنفى وزير .

وأضاف أن العمل بهذه البورصة سيشمل تجميع المحاصيل الزراعية من المزارعين بالأسعار المحددة بحسب الأسواق ، لافتا إلى أنه سيتم تسويق تلك المحاصيل للحكومة.

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