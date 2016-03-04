الصين تؤكد رفضها نشر أمريكا لمنظومة (ثاد) للدفاع الجوى فى كوريا الجنوبية



> جددت الصين اليوم الجمعة التأكيد على رفضها لنشر منظومة الدفاع الصاروخى المتقدم (ثاد) في كوريا الجنوبية، محذرة من أي تصعيدات تزيد من تأزم الأوضاع الحالية في شبه الجزيرة الكورية التى وصفتها بالحرجة والشديدة التعقيد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى تعليقا على توقيع سيول وواشنطن فى وقت سابق اليوم على اتفاق بشأن تشكيل مجموعة عمل ثنائية لمناقشة الخطة الخاصة بتركيب تلك المنظومة الصاروخية على اراضى كوريا الجنوبية.

ودعا “هونج” الأطراف المعنية إلى التصرف بحذر، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأحد بأن يضر بمصالح الصين الاستراتيجة الامنية.