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ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي في باريس

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ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي في باريس ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي في باريس

هولاند اثناء استقبال ولي العهد

استقبل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في قصر الإليزيه في باريس، اليوم، وبحث الطرفان سبل تعميق التعاون والتنسيق السياسي والأمني بين البلدين، حسبما أفاد مراسلنا.

وتصدر ملف مكافحة الإرهاب والحرب السورية، المباحثات التي تم التمهيد لها عبر سلسلة اجتماعات لولي العهد السعودي مع رئيس الفرنسية مانويل فالس، بحضور قيادات عسكرية وسياسية ضمت رئيس الاستخبارات خالد بن علي الحميدان والفرنسية برنار باجولي.

وقرر الطرفان السعودي والفرنسي إحالة الملفات التي تم التوافق عليها إلى اللجنة الثنائية المشتركة لمتابعتها.

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