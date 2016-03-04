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توزيع 24 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية بالوادى الجديد‎

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توزيع 24 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية بالوادى الجديد‎ توزيع 24 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية بالوادى الجديد‎

تستعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، لتوزيع 24 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية بقرى ذخيرة خلال الأسبوع المقبل صرح سيد عبد الرحيم رئيس مركز بلاط.

وقال إن الوحدة المحلية لقري ذخيرة ببلاط ،ستقوم بتوزيع 24 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية للمنتفعين، وشباب الخريجين بواقع 150 متر للقطعة الواحدة لإقامة ورشة أو مشروع صغير بهدف توفير فرص العمل للشباب.

وأضاف، أن هناك امتداد للمنطقة الحرفية جنوب قرية ذخيرة الأم؛ لتسليمها للمنتفعين، خلال الفترة المقبلة، مع استكمال ترفيق هذه المنطقة بالتوازي مع تقسيمات الشباب بالقرية ومناطق الامتداد العمراني لبناء وحدات سكنية للمنتفعين.

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