المعارضة السورية: الهدنة لم تحترم والظروف غير مواتية للمفاوضات

قال منسق المعارضة السورية، رياض حجاب، إن الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا وحلفاءه نفذوا 90 ضربة جوية في البلاد منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وقال حجاب خلال مؤتمر صحفي في باريس، اليوم: “وافقنا على هذه الاتفاقية من أجل تنفيذ القضايا الإنسانية من إيصال المساعدات ورفع الحصار والإفراج عن المعتقلين، لكن للأسف الشديد أي من هذه القضايا لم يتحقق على أرض الواقع إلا الشئ البسيط جدا جدا خلال كل الفترة الماضية”.

وأضاف “من المبكر أن نقول هناك مفاوضات أولا سندرس هذا الموضوع، وستكون هناك مشاورات مع الأخوة في المكونات السياسية والجسم العسكري في الجيش الحر والمعارضة المسلحة”.

وأكد حجاب خلال مؤتمره أن الولايات المتحدة قدمت كثيرا من التنازلات للروس.