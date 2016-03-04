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وزير الرى: تلقيت خبر إحالتى للتحقيق بالدهشة والاستغراب

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وزير الرى: تلقيت خبر إحالتى للتحقيق بالدهشة والاستغراب وزير الرى: تلقيت خبر إحالتى للتحقيق بالدهشة والاستغراب

 

الدكتور حسام حسام مغازي وزير الري

علق الدكتور حسام مغازى ، وزير الرى والموارد المائية ، على قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين على إحالته للتحقيق، قائلا : ” استقبلت هذا الخبر بنوع من الدهشة والاستغراب “.

وقال مغازى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الكل يعلم أن نقابة المهندسين المشرف عليها وزير الرى ، مؤكدا ان نقابة المهندسين تريد فض العلاقة القانونية بينه وبين النقابة بصفته مشرفا عليها.

وأكد مغازى أن قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين غير قانونى ، قائلا : ” الوزير لايتبع النقابة فهو منصب سياسى ” ، مؤكدا أن ماتم اليوم فى الجمعية العمومية لنقابة المهندسين مهزلة .

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