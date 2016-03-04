مران الزمالك - كدمة خفيفة لشيكابالا.. قرار من ماكليش وجلسة مع اللاعبين

تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لكدمة خفيفة في مران الزمالك يوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

الزمالك خسر من الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ20 من الدوري المصري وبأولى مباريات المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش.

وشهد مران الزمالك اليوم الجمعة تعرض شيكابالا لكدمة خفيفة أثر كرة مشتركة مع أحد اللاعبين. ولكنه واصل التدريبات بشكل طبيعي.

وقرر ماكليش اكتفاء المجموعة الأساسية التي شاركت في لقاء الإنتاج الحربي بخوض تدريب استشفائي.

على أن يؤدي بقية اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

جلسة خاص

وحرص ماكليش على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، مطالبهم بنسيان ما حدث في لقاء الإنتاج وفتح صفحة جديدة بداية من لقاء المقاولون العرب يوم الأحد.

وشرح ماكليش أخطاء وسلبيات مباراة الإنتاج مستعينا بفيديو المباراة ولمدة نصف ساعة.

وابتعد الزمالك عن المتصدر الأهلي بفارق 6 نقاط عقب السقوط أمام الإنتاج الحربي. ويستعد يوم الأحد لمواجهة المقاولون في ثاني اختبارات ماكليش.