مران الأهلي - دور جديد لعظيمة.. تدريبات شاقة للحراس و ' زيزو ' في المقصورة

قدم محمد عبد العظيم عظيمة المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي دورا جديدا في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاصة يوم السبت في إطار الجولة الـ21 من الدوري المصري. اختبار هو الأول لمارتن يول مع الفريق.

وخلال مران الأهلي يوم الجمعة قام عظيمة بدور المترجم. فقام بنقل تعليمات مارتن يول ومايكل ليندمان مدرب الأحمال، إلى لاعبي الفريق وباقي أفراد الجهاز.

ويتحدث عظيمة اللغة الألمانية وهي نفس اللغة التي يتحدث بها أيضا مارتن يول وليندمان. ولذلك ظهر كمترجم في بعض الأحيان خلال المران.

وشهد المران تدريبات شاقة من طارق سليمان مدرب حراس المرمى للثلاثي أحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ.

ويواصل شريف إكرامي غيابه عن مران الأهلي بسبب الإصابة.

ومن المنتظر عودة إكرامي للتدريبات الجماعية بداية من يوم الأحد على أن يكون متاحا للسفر مع بعثة الفريق إلى أنجولا لمواجهة ريكرياتيفو في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

زيزو

وحرص عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" على حضور تدريبات الأهلي من المقصورة الرئيسية للملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالاسكندرية.

وحضر سيد عبد الحفيظ بجوار "زيزو" في المقصورة لمتابعة تدريبات الأهلي قبل أول اختبار لمارتن يول مع الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 44 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف الزمالك. بينما يأتي مصر للمقاصة في المركز الرابع برصيد 33 نقطة.