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تقرير في الجول – هل يواصل مارتن يول البدايات الناجحة لمدربي الأهلي؟

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تقرير في الجول – هل يواصل مارتن يول البدايات الناجحة لمدربي الأهلي؟ تقرير في الجول – هل يواصل مارتن يول البدايات الناجحة لمدربي الأهلي؟

بعد رحيل حسام البدري عن تدريب الأهلي في شهر مايو من عام 2013 تعاقب منذ ذلك الحين على الفريق الأحمر خمسة مدربين وسيكون مارتن يول هو سادسهم حينما يلاقي المقاصة.

ويستضيف الأهلي منافسه مصر المقاصة يوم السبت في إطار الجولة 21 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وستكون تلك المباراة هي الظهور الأول لمارتن يول من على مقعد المدير الفني للأهلي بعدما شاهد انتصار الفريق على بتروجيت من مدرجات برج العرب.

فكيف كانت نتائج المباريات الأولى لمدربي الأهلي خلال الثلاثة أعوام الأخيرة؟ FilGoal.com يستعرض.

محمد يوسف

تولى محمد يوسف مهمة تدريب الأهلي خلفا لحسام البدري الذي رحل إلى أهلي طرابلس في شهر مايو من عام 2013.

وأول اختبار ليوسف كان أمام تليفونات بني سويف في الدوري المصري ونجح في قيادة الأهلي للفوز بهدفين مقابل هدف.

فتحي مبروك

لجأ الأهلي لفتحي مبروك لتولي قيادة الفريق بعد رحيل محمد يوسف لسوء النتائج وبدأ المدرب المخضرم مسيرته بمواجهة سموحة في الدوري موسم 2015-2014.

وتعادل الأهلي حينها مع الفريق السكندري إيجابيا بهدف لكل منهما.

جاريدو

تعاقد الأهلي مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو ليكون مدربا للفريق خلفا لفتحي مبروك الذي أكمل مهمته المؤقتة بنجاح بالتتويج بالدوري المصري.

وبدأ جاريدو مشواره مع المارد الأحمر بنجاح بعدما تغلب على الرجاء في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد.

فتحي مبروك

عاد الأهلي لنجله المفضل فتحي مبروك مرة أخرى بعد إقالة جاريدو لسوء النتائج والخروج من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح مبروك في أول مباراة له في الفوز على النصر بثلاثية مقابل لا شيء في الدوري.

زيزو

قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مديرا فنيا مؤقتا للفريق في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك.

وقاد زيزو الأهلي بنجاح بعدما فاز على غريمه التقليدي بثلاثة أهداف لهدفين ليفتتح موسمه بلقب السوبر.

جوزيه بيسيرو

لجأ الأهلي للمدرسة البرتغالية مرة أخرى ولكن تلك المرة بالتعاقد مع جوزيه بيسيرو.

وبدأ مدرب بورتو الحالي مسيرته مع الأهلي بالفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري خلال الموسم الجاري.

زيزو

عاد زيزو لمقعد الرجل الأول في الأهلي مرة أخرى بعد رحيل بيسيرو ومرة أخرى كانت البداية ناجحة بعدما قاد فريقه للفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد.

فهل يواصل مارتن يول البدايات الناجحة لمدربي الأهلي؟ أم يكون للفريق العنيد مصر المقاصة رأي آخر؟

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