انطلاق أولى حلقات برنامج "القاهرة تبتكر" على التليفزيون المصرى

انطلقت الآن أولى حلقات برنامج "القاهرة تبتكر"، أول برنامج للابتكارات فى مصر على القناة الأولى، على أن تكون إعادة البرنامج غدا السبت فى الـ12 صباحًا، على الفضائية المصرية ويتكون من 22 حلقة تذاع أسبوعيًا.

ويعد برنامج "القاهرة تبتكر" علميا تنافسيا يحث فئات المجتمع المختلفة "طلاب وباحثون وغير ذلك" على ثقافة الاختراع والابتكار وتشجيعهم على روح المنافسة، ويهدف إلى نشر الثقافة العلمية وروح المنافسة فى المجتمع وهو إنتاج مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتقدم للاشتراك فى البرنامج 656 منافسا تم قبول 244 متسابقا للمنافسة فى الموسم الأول من البرنامج، على أن تذاع الحلقة النهائية بث مباشر، وسيتم الإعلان عن مبتكر مصر الأول والفائز الأول والثانى من كل فئة وسيشارك الجمهور من خلال التصويت على الفائزين بجانب قرار لجنة التحكيم الرئيسية، على أن تكون الجائزة النهاية مليون جنيه مصرى.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من علماء مصر للوصول إلى مبتكر مصر الأول دكتور عصام شرف، ودكتور عمرو عزت سلامة، ودكتور نادية زخارى، ودكتور محمود صقر، ودكتور عبير شقوير، ودكتور هالة السعيد، ودكتور محمد الغامرى.

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