الصحة: 4% مصابون بفيروس سى و0.7% بالإيدز بين المتبرعين بالدم سنويا

كشفت الدكتورة عفاف أحمد رئيس المركز القومى لخدمات الدم بوزارة الصحة، أنه يتم الكشف عن 0.7% من المصابين بالإيدز سنوياً، من خلال فحص أكياس الدم من المتبرعين، مشيراً إلى أنه يتم إخطار الوزارة بالمصابين لبدء التعامل معهم.

وأكدت الدكتورة عفاف أحمد رئيس المركز القومى لخدمات الدم بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحاليل أكياس الدم تكشف إصابة 4% من المتبرعين بفيروس سى سنويا.

وقالت الدكتورة عفاف أحمد رئيس المركز القومى لخدمات الدم بوزارة الصحة، إنه بنهاية عام 2016 سيتم الانتهاء من ميكنة 27 مركزا إقليميا بالقاهرة والمحافظات.

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