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تسريحات الشعر القصير

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الجمعة 04-03-2016 14:21

دائماً ما نبحث عن الشعر الصحي الكثيف والذي قد يكون من الصعب الحصول عليه إذا كان شعرك طويلًا؛ لأنّ الشعر الطويل دائمًا ما يظهر خفيفاً.
فإذا كان شعرك طويلاً وخفيفاً فعليك حينها التفكير في  تسريحة تمنحك إطلالة أكثر كثافة وصحة لشعرك. فالشعر القصير يسهل عليك غسله وتنظيفه، وتجفيفه وابتكار الكثير من التسريحات المميزة له.

إليك أفضل تسريحات وقصات الشعر القصير لإطلالة أكثر كثافة وأناقة:

1. الشعر غير منتظم: هي تسريحة بسيطة وسهلة ستجعلك تشعرين بجمال وتألق وكثافة شعرك بالتأكيد. وتعتمد هذه التسريحة على قص شعرك بأطوال متفاوتة مما يعطى شعرك نظرة مختلفة؛ ويعتبر أسهل ما في هذه التسريحة أنه يمكنك غسل وتجفيف شعرك بكل سهولة وفي وقت قصير.

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2. النظرة العابثة: هي قصة جريئة لمن تقوم بتصفيفها، فالكثيرات منا تخاف من هذه التسريحة نظرًا لأنها تشبه تسريحات الرجال ولكنها تسريحة جذابة وجريئة لمن تقوم بها، كما أنها سهلة في التصفيف والغسل. فهي لا تستغرق إلا وقتًا قصيرًا للاهتمام بالشعر حتى تحصلي عليها.

3. تسريحة الجانب الواحد: بعد قص شعرك إلى الأذن قومي بتقصير جانب واحد من جوانب شعرك واتركي  الجانب الآخر أطول قليلاً .
4. الطبقات: هي من أفصل التسريحات للشعر القصير؛ كل ما عليك هو قص شعرك بالتدريج للحصول على شعر قصير وكثيف وجذاب.
5. البوب المشذب: هي تسريحة غايةً في الأناقة والجاذبية، فهي تعتمد على قصة الـ BOB بحيث يكون قصيرًا في الخلف، وأطول عند الطرفين الأماميين. فهذه التسريحة تضيف وزنًا إلى الجزء الأمامي من الشعر حول الوجه ليوهمك بكثافة أكبر لشعرك.

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بالفيديو: تسريحة جانبية للشعر الطويل بدقيقتين

تسريحات ذكية تخفي عيوب الشعر الخفيف

 

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سيدتي

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