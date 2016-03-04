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مباحث إسكندرية تضبط شبكتين تديران أعمالا منافية للآداب

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مباحث إسكندرية تضبط شبكتين تديران أعمالا منافية للآداب مباحث إسكندرية تضبط شبكتين تديران أعمالا منافية للآداب
ضبطت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف التلوانى، شبكتين لممارسة الدعارة والأعمال المخالفة للآداب العامة.

وردت معلومات للرائد عمرو عبد النعيم الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد بقيام "ماجده.ش م ي بإدارة شقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الحرام، بمعاونة" عبدالمنعم. د" مقابل أجر مادي نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من " ماجده .م "- 61 سنة بدون عمل مقيمه دائرة أول المنتزه المحكوم عليها فى القضية جنح قسم ثان المنتزه " ممارسة دعارة " حضورياً بالحبس لمدة سنة ، و"عبدالمنعم .د" - 69 سنة عاطل مقيم دائرة قسم سيدي جابر والذى كان يعاونها في إدارة مسكن للدعارة .

كما تم ضبط كل من "نجوى. ص - 34 سنة و " رشا .ك "- 35 سنة "و " بسمه. ح" - 24 سنة و"حمدى .ع " - 56 سنة و "محمد ،خ" - 39 سنة، وآخرين تم ضبطهم أثناء مداهمة المسكن .

و بمواجهتهم اعترفوا و تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض على النيابة.

وفى نفس السياق وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام " هند. ع" بإدارة شقة كائنةبدائرة قسم شرطة كرموز لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الحرام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من " هند. ع" - 29سنة ، و "غادة .ع" - 33 سنة و"علي. ع" - 32 سنة .


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