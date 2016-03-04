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أخبار اليمن اليوم..هجوم بطائرة بدون طيار يسفر عن مقتل 4 من تنظيم القاعدة

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أخبار اليمن اليوم..هجوم بطائرة بدون طيار يسفر عن مقتل 4 من تنظيم القاعدة أخبار اليمن اليوم..هجوم بطائرة بدون طيار يسفر عن مقتل 4 من تنظيم القاعدة
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، قال مسئولون محليون وسكان، إن هجوما بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل أربعة يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة فى سيارة بمحافظة شبوة فى جنوب اليمن اليوم الجمعة.

وأضافوا أن النار نشبت فى السيارة وتصاعد الدخان الأسود فوق الطريق الرئيسى، حيث نفذت الطائرة هجومها، وقال مسئولون محليون، إن منشورات دعائية للتنظيم المتشدد تناثرت على الطريق.

ومن أخبار اليمن اليوم، حذرت منظمة غير حكومية من أن الوضع الإنسانى بات مروعا فى اليمن حيث 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بعد عام على بدء الحملة العسكرية التى يشنها التحالف العربى بقيادة فى هذا البلد.

وأعلنت كريستينا تيفونو المسئولة فى منظمة "اكسيون كونتر لا فان" (العمل ضد الجوع) خلال مؤتمر فى باريس حيث مقر المنظمة، إحدى المنظمات النادرة التى لا تزال موجودة فى اليمن، أن "الوضع الإنسانى يتفاقم، والمنظمات غير الحكومية لم تعد قادرة على تغطية حاجات السكان".

وتابعت أن الوضع خلال عام "سجل تدهورا كبيرا، ففى حين كان 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية فى مارس 2015، نقدر اليوم بـ21 مليونا أى 80% من السكان، عدد الذين يحتاجون إلى مثل هذه المساعدة".

ولفتت إلى أن "مستوى الوضع الإنسانى الطارئ رفع إلى الدرجة 4 أى ما قبل المجاعة مباشرة" فى عشر محافظات من أصل 21، وأشارت إلى العقبات التى تعترض عمل المنظمات غير الحكومية، ومنها الحد من حرية تنقلها و"التهديدات واعتقال موظفيها" فى بلد يشهد نزاعا، كما شددت على أن مليون شخص يعانون من سوء تغذية حادة لافتة إلى أن "طفلا من كل ثلاثة" يعانى من هذا الوضع فى محافظة الحديدة (غرب) حيث تنشط المنظمة.


>- مقتل 4 يشتبه بانتمائهم للقاعدة فى هجوم بطائرة بلا طيار فى اليمن
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مصر 365

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