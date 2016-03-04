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توسك يرى "بوادر توافق أوروبى" للمرة الأولى منذ بدء أزمة المهاجرين

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توسك يرى "بوادر توافق أوروبى" للمرة الأولى منذ بدء أزمة المهاجرين توسك يرى "بوادر توافق أوروبى" للمرة الأولى منذ بدء أزمة المهاجرين
أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك فى رسالة موجهة إلى القادة الأوروبيين الـ28 نشرت الجمعة أنه يرى "بوادر توافق أوروبى" للمرة الأولى حول استراتيجية تهدف إلى استيعاب تدفق المهاجرين.

وقال توسك فى رسالة الدعوة للمشاركة فى قمة بين الاتحاد الأوروبى وتركيا الاثنين فى بروكسل "للمرة الاولى منذ بدء ازمة المهاجرين بإمكانى أن أرى بوادر توافق أوروبى. أنه توافق على استراتيجية شاملة، فى حال تم تنفيذها بشكل دقيق، يمكن أن تساعد فى استيعاب التدفق، والعمل على حل الأزمة".
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