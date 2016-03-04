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"جيش الإسلام" المعارض فى سوريا ينفى التوصل إلى هدنة مع روسيا

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"جيش الإسلام" المعارض فى سوريا ينفى التوصل إلى هدنة مع روسيا "جيش الإسلام" المعارض فى سوريا ينفى التوصل إلى هدنة مع روسيا

> نفى فصيل "جيش الإسلام" المعارض فى سوريا الذى يسيطر مقاتليه على أغلب مناطق ريف دمشق التوصل إلى هدنة مع الجيش الروسى.

ونقلت "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الجمعة عن جيش الإسلام فى بيان أصدره بعد الإعلان الروسى قوله : "ننفى أن يكون أيا من مقاتلينا وافقوا على الهدنة مع الجيش الروسي".
>يذكر أن "جيش الإسلام" كان مستثنى من الهدنة التى تم التوصل إليها فى سوريا ودخلت حيز التنفيذ منذ أسبوع تقريبا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت فى وقت سابق اليوم إنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع فصيل "جيش الإسلام" المعارض، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية فى سوريا انتهكت الهدنة فى سوريا 41 مرة خلال اليومين الماضيين
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