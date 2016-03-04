المرصد السورى: القوات الحكومية تطلق صواريخ قرب مدينة فى الشمال الغربى

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية استهدفت مدينة تسيطر عليها المعارضة فى شمال غرب سوريا اليوم الجمعة بالقذائف والصواريخ فى تطور يوسع عملياتها المستمرة فى تلك المنطقة رغم اتفاق الهدنة.

وأضاف المرصد أن القذائف والصواريخ سقطت بالقرب من مدينة الغسانية الواقعة بين الحدود التركية ومدينة جسر الشغور التى تسيطر عليها المعارضة فى محافظة إدلب. وقال المرصد إنه لم ترد أى أنباء عن إصابات.

كانت المعارضة قد حققت فى العام الماضى تقدما فى هذه المنطقة واعتبر ذلك تهديدا متناميا للرئيس بشار الأسد.

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