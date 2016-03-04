المبعوث الأممى لدى ليبيا يدين استهداف مقر حزب الاتحاد من أجل الوطن

>أدان المبعوث الأممى للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر الهجوم الذى استهدف مكتب رئيس حزب "الاتحاد من أجل الوطن" فى مدينة طرابلس وعضو لجنة الحوار عن المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته، عبد الرحمن السويحلي.

وقال كوبلر، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم، إن "هذا عمل غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه"، مضيفًا أن الهجوم على مقر الحزب بمثابة اعتداء على جميع أنصار الاتفاق السياسى وكل جهود السلام فى ليبيا.

وشدد على أن هذا الاعتداء لابد أن يكون دافعًا إلى المضى قدمًا نحو عملية السلام فى ليبيا ، و«التأييد الفوري» لحكومة الوفاق

واستهدف المقر الرسمى لحزب "الاتحاد من أجل الوطن" فى مدينة طرابلس والذى يرأسه النائب عبدالرحمن السويحلى عضو لجنة الحوار عن المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته، ظهر اليوم الجمعة، بثلاث قذائف (آر بى جي)، ما أدى إلى أضرار مادية فى المبنى، وإصابة أحد المنازل المجاورة، وفق أحد أفراد عائلة السويحلي.

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